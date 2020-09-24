Пушков раскритиковал позицию Лукашенко в отношении Telegram

24.09.2020, 20:08, Новости дня

Для противодействия нападкам со стороны Запада РФ следует развивать собственные социальные сети, одна из которых – это Telegram. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко напрасно жалуется на данную соцсеть. К таким выводам пришел сенатор Алексей Пушков в ходе круглого стола под названием «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России».

В четверг в Совете Федерации состоялся круглый стол, посвященный информационным и выработке стратегии противодействия им со стороны России. Открывая заседание, глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что если раньше информация обслуживала политику, то теперь информация сама стала политикой.

По его словам, в рамках переустройства мира США и их союзники для сохранения своей гегемонии используют различные информационные инструменты. «Информационные войны развязываются на нескольких направлениях, в том числе геополитическом и ценностном. Также в последнее время активно используется нейтрализация позитивного имиджа противника», – считает Пушков.

Говоря об информационных войнах против нашей страны, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин напомнил о том, как дело Сергея Скрипаля обросло невероятными подробностями и было сильно засекречено.

«Но то же самое происходит сейчас и с делом о якобы отравлении блогера Алексея Навального. Все в стиле highly likely. Сейчас повторяется та же процедура, которую британцы провели несколько лет назад. Никаких доказательств РФ не предъявлено. Вроде бы доказательства отправили в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но ОЗХО молчит. Фактически никакого расследования нет», – сказал Никулин.

В этой связи Пушков добавил, что Москве необходимо заниматься не только реагированием, но и прогнозированием информационных кампаний против России. Сенатор подчеркнул, что информационная война – это отныне не разовая история. «Теперь мы будем жить в мире постоянных информационных войн, которые будут охватывать не только СМИ, но и социальные сети», – спрогнозировал парламентарий.

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что работаем не на российских социальных площадках. Facebook, Google, Twitter – это все не наше. Единственное, что относительно наше, это Telegram, –отметил Пушков. – Здесь есть очень большое поле для работы. Нам надо развивать собственные социальные сети. Мы не можем полагаться на наших так называемых западных партнеров в этом отношении».

«Лукашенко, правда, жалуется, что Telegram используют в Белоруссии. Думаю, ему стоит обратить внимание на собственные действия, потому что если вести политику таким образом, этим обязательно кто-то воспользуется», – сказал сенатор.

Отметим, что участие в круглом столе в Совете Федерации приняли советник президента РФ и председатель Совета правам человека Валерий Фадеев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор деловой газеты ВЗГЛЯД Константин Кондрашин, генеральный директор RT Алексей Николов, а также представители органов государственной власти, крупнейших федеральных СМИ и общественных организаций.