 

Защищенные гаджеты на отечественной ОС передадут российским учителям

24.09.2020, 19:05, Новости дня

Ранее планировалось обеспечить российских чиновников гаджетами с отечественной операционной системой и повышенной степенью защищенности от внешних вмешательств. Однако, по последней информации, принято решение передать их сотрудникам сферы образования.

Как сообщают в Минцифре, в будущем году новые электронные устройства передадут примерно 800 тысячам российских учителей. На каждом из них будет установлена отечественная операционная система «Аврора».

По словам чиновников, из-за пандемии коронавируса сотрудники образования нуждаются в надежных и хорошо защищенных устройствах, так как им теперь приходится работать в удаленном режиме и проводить уроки в онлайне. Для сотрудников госучреждений найдут другие решения.



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