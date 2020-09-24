 

Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире “Танцев со звездами”, не готов жениться в этом году

24.09.2020, 18:25, Новости дня

Украинский актер и участник “Танцев со звездами” на “1+1” Тарас Цимбалюк, который сделал предложение своей избраннице Тине Антоненко 13 сентября в прямом эфире танцевального проекта, не планирует жениться в этом году. Об этом он рассказал в интервью агентству УНИАН.

По словам артиста, они с Антоненко решили провести церемонию бракосочетания в 2021 году.

“2020 год и без того непростой, не хочется все сюда валить”, – заявил он.

Цимбалюк отметил, что свадьбу они с избранницей планируют провести в Карпатах, пригласив на церемонию самых близких людей.

Цимбалюк сделал предложение Антоненко во время третьего эфира “Танцев со звездами”.

Невеста Цимбалюка на своей странице в Instagram заявила, что была не готова к публичному проявлению чувств со стороны любимого человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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