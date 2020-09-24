 

В Белоруссии завели более 280 дел об участии детей в митингах

24.09.2020, 17:08, Новости дня

После несанкционированных митингов в Белоруссии возбуждено порядка 280 административных дел об участии в них несовершеннолетних, сообщил вице-премьер страны Игорь Петришенко.

«На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры», – цитирует Петришенко БелТА.

По его словам, зафиксировано на камеру, что около 20 родителей сознательно привлекли на акции 25 детей.

«Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности», – подчеркнул вице-премьер.

В среду в Минске прошли акции протеста в связи с прошедшей инаугурацией белорусского лидера Александра Лукашенко. Силовики применили водометы для разгона участников акций. Несколько десятков человек задержали. В ходе протестной акции в Минске пострадали несколько сотрудников ОМОН.



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