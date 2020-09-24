 

Путин потребовал обеспечить горячее питание в малокомплектных школах

24.09.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами регионов потребовал обеспечить бесплатное горячее питание в малокомплектных школах.

«Хочу обратить ваше внимание на малокомплектные школы, у нас были различные мнения на этот счет, вплоть до того, что на них вообще нецелесообразно распространять эту форму поддержки граждан, но мы приняли правильное решение, распространили [обеспечение горячим питанием] на все [школы], в том числе, на малокомплектные», – передает слова Путина ТАСС.

«Несмотря ни на какие трудности, нужно это реализовать, нужно сделать так, что если невозможно поставить соответствующее оборудование в малокомплектные школы, привлечь другие структуры, которые могли бы это сделать [обеспечить горячим питанием школьников], предложить иные формы поддержки людей, дети которых учатся в малокомплектных школах», – добавил глава государства.

Он отметил, что возможные решения вопроса «лежат на поверхности». «Нужно это делать повсеместно, вне зависимости от того, является ли школа полнокомплектной или малокомплектной. Прошу уделить этому необходимое внимание», – распорядился президент.

Ранее Путин заявил, что на горячее питание в школах на 2021 год зарезервировано 40 млрд рублей. 



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