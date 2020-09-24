Приставы арестовали квартиру Навального в Москве

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24.09.2020, 17:01, Новости дня

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании «Московский школьник». 27 августа (…) приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьине», – сообщила Ярмыш в своем Twitter.

Таким образом, Навальный не может продать, заложить или подарить недвижимость. Ярмыш добавила, что тогда же были арестованы и счета Навального.

Ранее в рамках иска «Московского школьника» были арестованы счета главы YouTube-канала «Навальный Live» Любови Соболь и счета Фонда по борьбе с коррупцией. По этой причине ФБК пришлось сменить юридическое лицо.

«В общей сложности суд постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 млн рублей, именно в такую сумму была оценена упущенная выгода компании «Московский школьник» из-за разрыва контракта на поставку питания», – отметила Ярмыш.

Напомним, арбитражный суд Москвы признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании «Московский школьник» 17 утверждений из ролика Навального, которые посвящены организации питания в школах и детских садах Москвы.

Суд обязал Навального, ФБК и Соболь удалить сюжет и публикацию и опубликовать опровержение. Также суд взыскал с четвертого соответчика, экс-сотрудницы компании-истца Натальи Шиловой 1 рубль.

При этом «Московский школьник» требовал взыскать с ответчиков около 88 млн рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 млрд рублей компенсации вреда деловой репутации.

Упущенная выгода обусловлена тем, что ООО «Социальное питание «Центр» после выхода ролика отказалось от контракта с «Московским школьником» как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения.

Позже появилась информация, что бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией. Таким образом, Пригожин может требовать у них долг почти на 88 млн рублей по иску «Московского школьника».

Кроме того, в отношении Навального возбуждено дело по статье «Клевета».

Блогер назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания Навального вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь блогера к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.



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