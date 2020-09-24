Власти Подмосковья отреагировали на появление самой маленькой квартиры в России

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24.09.2020, 16:48, Новости дня

На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже квартиры в Красногорске площадью 6,6 кв. метров за 1 млн 150 тыс. рублей. В пресс-службе Минжилполитики Московской области пояснили, что речь скорее идет о доле в квартире, чем об отдельном жилье.

«При проектировании нового жилья учитываются региональные нормативы градостроительного проектирования. В Московской области действует норма – 28 кв. м на человека. Эта норма закладывается при возведении новых кварталов. В проектной документации указывается количество всех квартир, указывается их квадратура. В каждом муниципальном образовании своя норма. Скорее всего, в случае из СМИ речь идет о доле, выделенной в квартире», – передает заявление ведомства «Говорит Москва».

В «самой маленькой квартире России» есть душ, плита, санузел и холодильник.

Ранее эксперты рынка недвижимости рассказали, как изменилась ситуация на рынке аренды в Москве в связи с пандемией коронавируса и в каких районах столицы можно снять квартиру по самой низкой цене.



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