Ученые заинтересовались полетами жуков

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24.09.2020, 16:05, Новости дня

На кафедре энтомологии Московского госуниверситета изучают траектории полетов обычных жуков. По мнению ученых, раскрытия алгоритма поведения летающего насекомого поможет программированию миниатюрных роботов, которые также будут передвигаться по воздуху.

Как известно, насекомые могут летать по очень сложным траекториям, совершая повороты на высокой скорости. Они также длительное время находятся в роях, где никогда не сталкиваются между собой. Все эти качества насекомых очень интересны для создания автономных аппаратов, особенно, дронов и летающих мелких роботов, утверждают специалисты.

Как ни странно, но алгоритм, по которому самый обыкновенный жук управляет своим безаварийным «хаотическим» полетом, пока не раскрыт. До последнего времени этим почти никто и не интересовался. Теперь исследователям есть над чем поработать.



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