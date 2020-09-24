 

Трамп не стал давать обещания мирно передать власть в случае поражения на выборах

24.09.2020, 14:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить готовность к мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах 3 ноября кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

«Мы еще посмотрим, что произойдет», – сказал президент, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Белом доме в среду.

«У меня есть очень серьезные жалобы по поводу бюллетеней, и эти бюллетени – это катастрофа», – добавил он.

Трамп не раз предсказывал масштабные фальсификации с десятками миллионов бюллетений для голосования по почте, использование которых поощряли демократы в условиях пандемии коронавируса.

«Мы хотим избавиться от этих бюллетеней», – продолжил президент, добавив, что в этом случае «передачи власти, по правде говоря, не будет, а будет ее продолжение».

После прибытия Байдена в Делавэр в среду вечером его попросили прокомментировать слова Трампа.

«В какую страну мы приехали?», – спросил бывший вице-президент, добавив, что он «просто шутит».

«Послушайте, он говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что сказать», – заявил он.



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