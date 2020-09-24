Трюдо заявил о приходе второй волны коронавируса в Канаду

24.09.2020, 14:45, Новости дня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна переживает вторую волну COVID-19, и предупредил, что из-за наступления осени ситуация с коронавирусом может быть гораздо хуже, чем весной.

Трюдо отметил, что когда 13 марта в Канаде был объявлен режим изоляции, в стране было лишь 47 подтвержденных случаев COVID-19, при этом только в минувший вторник число таких случаев превысило 1000.

Многие провинции летом постепенно открывались.

«Мы не можем изменить сегодняшние или даже завтрашние цифры – они определяются тем, что мы делали или не делали две недели назад, – заявил Трюдо в телевизионном обращении. – Но что мы можем изменить, так это ситуацию, в которой мы окажемся в октябре и зимой».

«Очень вероятно, что мы не соберемся вместе на День благодарения, но у нас все еще есть шанс на Рождество», – добавил Трюдо.

Премьер подчеркнул, что его правительство сделает «все, что потребуется», чтобы поддержать сограждан и экономику во время пандемии.