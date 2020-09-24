Постпредство РФ при ОЗХО направило ноту представительству Германии по Навальному

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24.09.2020, 14:20, Новости дня

Постоянное представительство РФ при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным. В частности, российская сторона запросила результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.

«23 сентября постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального, в частности – «результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы» российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство», – передает РИА «Новости» сообщение постпредства.

Отмечается, что этот запрос сделан в соответствии с п.2 ст.IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«Одновременно постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин своим письмом уведомил гендиректора техсекретариата (ТС) ОЗХО Фернандо Ариаса о задействовании нами вышеуказанного конвенционного механизма и направлении соответствующей ноты в постпредство ФРГ», – сообщили в постпредстве.

Как говорится в пресс-релизе, РФ предложила Ариасу информировать об этом все государства КЗХО.

В постпредстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отметили, что Германия обязана в течение 10 дней ответить на российский запрос. «В зависимости от его (ответа – прим. ВЗГЛЯД) содержания будем решать вопрос о дальнейших шагах с опорой на заложенные в Конвенции возможности», – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что РФ также рассчитывает на безусловное соблюдение всеми членами ОЗХО, в первую очередь, Германией, Францией и Швецией, своих обязательств по оказанию правовой помощи в соответствии с п.2 ст.VII КЗХО.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



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