Американские частные компании заинтересовались российской вакциной от коронавируса

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24.09.2020, 14:20, Новости дня

Американские инвесторы и частные фармацевтические компании обратились к Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) с предложением о вложениях в российскую вакцину от коронавируса, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«На нас вышло несколько американских фармкомпаний и несколько американских инвестфондов с желанием проинвестировать в нашу вакцину и, соответственно, работать вместе с ней, и мы сейчас изучаем эти предложения. Опять-таки, здесь этот интерес идет больше от частных структур, это частные фармкомпании, это частные инвестфонды, соответственно они видят потенциал в нашей вакцине», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

Позже Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от COVID-19.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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