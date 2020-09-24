Эксперт: В общении с «оппозиционными аналитиками» Памфиловой пришлось играть роль психиатра

24.09.2020, 14:20, Новости дня

На экспертной встрече в Центризбиркоме руководство ЦИК представило полную статистику по региональным выборам, и учло конструктивные критические замечания по работе избирательного сайта. Но увы, общение осложнили любители саморекламы и сомнительных методов подсчета голосов, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя прошедшую экспертную встречу с участием Эллы Памфиловой.

«На экспертной встрече с руководством ЦИКа, к сожалению, присутствовали люди, к которым ничего кроме дешевой популярности, или как сейчас говорят, «хайпа» не нужно. Вчера была встреча со специалистами, традиционная после единого дня голосования. Но меньшинство присутствующих пыталось навязать свою повестку, которую она раскручивает через так называемые «новые медиа» – социальные сети и Telegram-каналы», – отметил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела встречу с группой политологов. В числе приглашенных были оппозиционно настроенные эксперты, в частности сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц и политолог Екатерина Шульман. Эти участники встречи предъявили претензии к работе сайта ЦИК – в частности, к эффективности технологии защиты от интернет-ботов CAPTCHA (подтверждение того, что тот, кто вводит некие данные, является человеком). Критики не ограничились высказыванием технических претензий, но и усомнились чистоте подсчета голосов на недавно прошедших региональных выборах. В этой связи вновь была упомянута «кривая Шпилькина» – спорный метод математического анализа, не раз раскритикованный специалистами.

«Меньшинство навязывает повестку, как говорится, надувает цыганскую лошадь через соломинку, – заметил Мартынов. – Хотя дело и выеденного яйца не стоит. Взять хотя бы технологию CAPTCHA. Это распространенная во всем мире практика защиты от интернет–роботов, так называемая капча, которая с очень высокой долей вероятности показывает, что в систему входит живой человек, а не алгоритм. Но кому-то она не нравится».

«А мне, например, не нравилось, что в течение голосования большое количество хакеров пыталось вламываться программным образом, с помощью ботов. Боты – это программа взлома, которая содержит в себе от тысячи до миллиона виртуальных пользователей», – отметил эксперт. Причем подавляющее большинство ботов было заслано из США – 61% атак был американского происхождения, притом, что из РФ пыталось зайти 24% ботов.

«Мне не нравятся атаки на сайты государственных органов, в том числе Центральной избирательной комиссии. Но я не пытаюсь сделать из этого событие века, – подчеркнул Мартынов. – Но как эксперт я понимаю, что речь идет о таком транснациональном явлении, связанных с обратной стороной информационных технологий – но почему-то это отказываются понимать критики. Бороться со взломами можно, с помощью той же CAPTCHA».

Более того, отметил Мартынов, руководитель ЦИК учла конструктивную часть критики. «Во время встречи Памфилова говорила своим секретарям: «Нужно сделать проверку максимально безопасной и максимально удобной», – указал политолог. По итогам встречи Памфилова пообещала, что на портале ЦИК откажутся от использовании CAPTCHA на каждой странице. Кроме того, руководитель Центризбиркома рассказала, что будут исправлены недостатки в навигации по сайту, отметил Мартынов.

«Но, увы, некоторые участники встречи пришли, заготовив целые речи в духе депутатов-демагогов первого-второго созывов Думы начала прошлого века. Впечатление, что людям заняться нечем, – посетовал Мартынов. – Эти бесконечные отсылки к методу Шпилькина, к кривой Гаусса! Они уже превратились в веселый мем: «Что-то давно не цитировали Шпилькина! Где же старик Гаусс?!».

«Когда это все появилось несколько лет назад, даже я заинтересовался, я же не математик», – заметил собеседник. Но, констатировал он, практика показала, что метод Шпилькина («любое отличие графика голосования от куполообразной формы свидетельствует о фальсификациях») не применима к социологическим и электоральным подсчетам. Один из участников вчерашней встречи в ЦИК, президент компании «Крибрум», кандидат технических наук Игорь Ашманов пытался вразумить критиков, поясняя – применять кривые Гаусса для анализа выборов математически неверно. «Но попытки дискуссии с этими людьми, по сути – это разговор со стенкой», – констатировал Мартынов.

«Хотелось бы отметить, что Элла Александровна Памфилова – человек удивительного терпения. Два с половиной часа слушать этот «критический» бред с упорством заслуженного психиатра Российской Федерации – многого стоит. И отвечать – вот вам информация по ботам, вот статистика, вот вам ваш Гаусс и его корректное применение, и так далее», – заметил собеседник.

Но главное в прошедшей экспертной встрече были не критические нападки, а то, что «ЦИК всю свою статистику по единому дню голосования, пользуясь поводом встречи с экспертным сообществом, смог донести до большого количества людей», отметил Мартынов.

«Трансляция шла на разных платформах, – подчеркнул политолог, добавив: Весь мир мог видеть живьем этих «оппозиционных экспертов» и давать им собственные оценки, не судить по вырванным из контекста фразам, а – «живьем» все посмотреть и сделать выводы». По мнению Мартынова, претензии «оппозиционных аналитиков» на то, что они представляют мнение большинства российских избирателей, ни на чем не основаны. «Кого они могли представлять, кроме самих себя? Максимум – свои групповые интересы. Полагаю, часть этих людей ангажированы с целью дискредитировать избирательную систему России», – отметил в заключение Мартынов.