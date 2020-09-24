Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом

24.09.2020, 12:10, Новости дня

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram коллаж из четырех изображений. Сверху она поместила фото российской актрисы Екатерины Мельник, высмеявшей ее в своем ролике, рядом – изображение демонессы, внизу свое фото и образ Иисуса Христа.

“Больной Иисус”, – написала Плаксина.

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Sick Jesus

Публикация от @ pacha_tati 23 Сен 2020 в 5:39 PDT

Мельник. сидя в кафе с подругой в Лос-Анджелесе, обсудила дочь Успенской, медитирующую на улице.

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу “Звезды сошлись” на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе “Пусть говорят” на российском “Первом канале” Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее “закалывали” препаратами до такой степени, что она становилась “как овощ”.

“Врачи поставили Плаксиной диагноз “хронический шизофреноподобный психоз”. По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит”, – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе “Пусть говорят” о своей матери.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие которой лишилась зубов. После этого мать побрила ее наголо.