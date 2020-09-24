Украине надо постараться получить транш от МВФ до конца года – замглавы НБУ

24.09.2020, 12:10, Новости дня

Возможность получить от Межународного валютного фонда до конца 2020 года два транша по программе stand by утрачена, надо стараться получить один, считает замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. Об этом он заявил 24 сентября в интервью “Интерфакс-Украина”.

“То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать, это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре”, – подчеркнул Сологуб.

По его словам, Нацбанк предлагал правительству Украины формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$1. Сологуб добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с МВФ, и вызывает сомнения возможность его финансирования.

Замглавы НБУ считает, что задержка с международным финансированием связана со сменой главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку в июле этого года.

“Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно 6 – 9 месяцев. Причем во время этих 6 – 9 месяцев должен быть clean track record”, – почеркнул Сологуб.

Он также отметил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Представитель МВФ Джерри Райс заявил в июне, что Фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша.

Украина планирует к концу года получить от Международного валютного фонда еще $1,4 млрд кредита, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре.

Аналитики международной инвестиционной структуры Morgan Stanley считают маловероятным получение Украиной транша МВФ в размере $0,7 млрд до конца текущего года, поскольку “накопилось много нерешенных вопросов”.

Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.