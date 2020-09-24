Сенаторы опубликовали доклад о работе сына Байдена в Украине

24.09.2020, 10:25, Новости дня

Республиканские лидеры двух комитетов Сената опубликовали доклад, в котором утверждается, что работа, которую выполнял в Украине Хантер Байден, сын кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, создавала «потенциальный конфликт интересов», подрывавший политику США.

Спорный доклад вышел всего за несколько недель до ноябрьских президентских выборов, в ситуации когда Байден-старший опережает действующего республиканского президента Дональда Трампа в большинстве опросов.

В докладе, опубликованном в среду председателем комитета по внутренней безопасности и делам правительства Роном Джонсоном и главой комитета по финансам Чаком Грассли, также утверждается, что Хантер Байден вел дела с гражданами Украины, России, Казахстана и Китая «с сомнительной биографией», включая жену бывшего мэра Москвы.

При этом в докладе отмечается «неясность» в вопросе о том, менял ли бывший вице-президент Байден политику США или предпринимал ли он какие-то другие действия, чтобы помочь своему сыну.

Демократы увидели в действиях республиканцев политически мотивированную атаку на Байдена с целью повысить шансы президента Дональда Трампа на переизбрание и предупредили, что это может способствовать распространению российской дезинформации.

В ответ на публикацию доклада представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил, что Джонсон отвлекает внимание своего комитета от коронавируса, «чтобы субсидировать иностранную атаку на суверенитет наших выборов деньгами налогоплательщиков».