В Верховном суде США прощаются с Рут Бейдер Гинзбург

24.09.2020, 8:20, Новости дня

В США началось трехдневное прощание с судьей Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Задрапированный флагом гроб внесли в белое мраморное здание суда, а сотни скорбящих выстроились в очередь, чтобы проститься с покойной.

«Ее голос в зале суда и в зале совещаний звучал тихо, но когда она говорила, люди прислушивались к ее словам», – сказал председатель Верховного суда Джон Робертс в ходе закрытой церемонии в Большом зале суда.

В течение двух дней гроб будет выставлен у здания суда, а в пятницу его установят в Национальном скульптурном зале Капитолия. Гинзбург будет первой американской женщиной, удостоенной такой чести.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что из-за пандемии официальная церемония, которая состоится в пятницу утром, будет доступна только для приглашенных. В целях защиты от вируса всем желающим проститься с судьей рекомендовано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

На следующей неделе на Арлингтонском национальном кладбище состоится закрытая церемония погребения. Муж судьи Мартин Гинзбург был похоронен там же в 2010 году.

Гинзбург скончалась в прошлую пятницу в возрасте 87 лет.