В РФ изменились правила поверки бытовых счетчиков
24.09.2020, 8:08, Новости дня
В РФ изменились правила проверки измерительных приборов, теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг, информирует «Российская газета» со ссылкой на приказ Минпромторга.
Глава Росстандарта Алексей Абрамов отметил, что законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным.
В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.
При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверки бытовых счетчиков, введенный в начале апреля на фоне коронавируса.
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