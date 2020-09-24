 

В РФ изменились правила поверки бытовых счетчиков

24.09.2020, 8:08, Новости дня

В РФ изменились правила проверки измерительных приборов, теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг, информирует «Российская газета» со ссылкой на приказ Минпромторга.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов отметил, что законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным.

В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.

При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверки бытовых счетчиков, введенный в начале апреля на фоне коронавируса.



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