За последние сутки в мире от коронавируса умерло более 6 тыс. человек

24.09.2020, 8:00, Новости дня

По состоянию на утро 24 сентября количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 975,1 тыс., за последние сутки умерли 6 374 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, которые отслеживает распространение болезни.

Общее число случаев заболевания достигло 31,78 млн, при этом почти 21,9 млн – выздоровели.

В первой четверке стран, где количество заболевших превысило миллион, по-прежнему остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

В США за последние сутки зафиксировали более 37 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество достигло 6,93 млн. Умерли более 201 тыс. человек (+1098 за последние сутки), выздоровели 2,7 млн пациентов. В Индии, где общее количество случаев достигло 5,65 млн, выздоровели почти 4,59 млн пациентов, умерли – 90 тыс.

В Бразилии общее число случаев инфицирования коронавирусом достигло 4 591 364. Умерли уже 1381 тыс. пациентов, выздоровели – 4,05 млн. В России зафиксировали 1,117 млн случаев COVID-19, выздоровели 920,6 тыс. пациентов, умерли – 19,7 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.