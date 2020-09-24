В американском Луисвилле ранены полицейские и введен комендантский час

24.09.2020, 5:00, Новости дня

В Луисвилле (Кентукки, США), где произошли беспорядки, ранены полицейские. В городе введен комендантский час, сообщила полиция.

Полиция сообщила, что «по распоряжению мэра комендантский час будет задействован во всем округе на протяжении последующих 72 часов с 21.00 до 6.30», передает РИА «Новости».

Как информирует NBC со ссылкой на полицию, двое из правоохранителей ранены из огнестрельного оружия.

Столкновения между протестующими и полицией начались после того, как в суде полицейскому предъявили обвинения, не связанные со смертью афроамериканки, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter, передает Fox News. Courier Journal сообщает, что полицейские распылили в сторону протестующих слезоточивый газ. Произведены аресты, но количество арестованных не уточняется.

Специалист по неотложной помощи Бреонна Тейлор была застрелена полицейскими, ворвавшимися к ней домой в марте 2020 года. Полиция заподозрила ее в хранении наркотиков.

В квартире были Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими. Во время перестрелки Тейлор, которая тогда спала, была убита, передает ТАСС.

После осмотра в доме запрещенных веществ не обнаружили.

В среду полицейского Бретта Хэнкинсона обвинили по трем пунктам, сочтя, что он необоснованно подверг риску жизнь человека при отягчающих обстоятельствах. В частности, установлено, что он стрелял по трем квартирам, а не только по той, где находилась погибшая.

В Луисвилле уже устраивали стрельбу на акции в защиту темнокожих.

Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.