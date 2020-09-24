Стоимость акций Tesla упала на 11%

24.09.2020, 5:00, Новости дня

Акции корпорации Tesla в ходе торгов подешевели более чем на 11%, свидетельствуют биржевые данные.

Цена акций снижалась на 11,32% (до 377,17 доллара). Накануне стоимость упала на 5,6%, с начала сентября – на 14,5%, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Падение стоимости акций связывают с заявлениями основателя компании Илона Маска. Он объявил о ряде производственных разработок. Эти разработки должны позволить производить более качественные и дешевые автомобили, но инвесторы оказались разочарованы словами Маска.

В сентябре Маск потерял место в пятерке самых богатых людей мира, куда попал благодаря росту стоимости акций Tesla.