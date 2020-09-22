Благосостояние американских домохозяйств вновь растет

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22.09.2020, 12:15, Новости дня

Благосостояние американских домохозяйств во втором квартале достигло рекордного уровня, поскольку фондовый рынок быстро восстановился после вызванного пандемией падения в марте.

Тем не менее, от этого выиграли, в основном, наиболее зажиточные домохозяйства, в то время как десятки миллионов человек столкнулись с потерей работы и сокращением доходов.

По данным Федеральной резервной системы, общая стоимость чистых активов домохозяйств во втором квартале выросла на 7 процентов и составила 119 триллионов долларов.

В первом квартале этот показатель упал до 111,3 триллиона долларов, когда коронавирус нанес удар по экономике и обрушил фондовый рынок.

Полное восстановление благосостояния, произошедшее несмотря на то, что в экономику вернулось лишь около половины рабочих мест, сокращенных из-за пандемической рецессии, по мнению многих экономистов, подчеркивает усиливающееся экономическое неравенство в Америке.



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