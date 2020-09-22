 

Следователи занялись проверкой запугавшей одноклассников второгодницей

22.09.2020, 12:08, Новости дня

В Свердловской области следователи начали проверку по сообщениям о бьющей учеников школьнице, из-за которой другие дети отказываются ходить в учебное учреждение.

Издание 66.ru сообщало, что в городе Артемовский 16-летняя восьмиклассница, которая учится в восьмом классе третий год, бьет других школьниц. Также опубликованы видеозаписи, на которых демонстрируется поведение девушки.

Одна из девочек, по данным издания, даже отказалась ходить в школу из-за агрессивной одноклассницы.

Данные о поведении школьницы поступили в региональное следственное управление СК, следователи решили проверить работу органов системы профилактики в отношении несовершеннолетней.

«В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, действительно ли имели место факты применения физического насилия 16-летней девушкой в отношении младших учащихся, а также проводились ли в отношении данной школьницы необходимые мероприятия профилактического характера представителями органов, ответственных за предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В январе в московской школе ученик восьмого класса избил учительницу физики, которая попросила школьника не слушать музыку во врем урока.

В декабре 2019 года в Екатеринбурге ученик девятого класса напал с молотком на преподавателя и пробил ей голову.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Украинское посольство в Ереване облили борщом

17.08 / В Долине смерти зафиксировали самую высокую температуру на планете

07.07 / Общество: Героизм скромного лейтенанта приблизил к РФ Крым

05.07 / Жертвами наводнения в Японии стали 15 человек

18.09 / Ермак считает недопустимым увеличение расходов на содержание чиновников

08.09 / НАТО решило провести морскую операцию на Крайнем Севере

05.08 / Ученые рассказали, к чему приводит постоянное повышенное давление

31.07 / При тушении пожара в США столкнулись два самолета

28.07 / Лондон молчит, но надеется на поражение Трампа на выборах

16.09 / Кроссоверы марки Changan подорожали в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска