“Мы не будем покрывать лживую статистику”. В Беларуси врачи сняли видеообращение по поводу событий в стране

22.09.2020, 11:50, Новости дня

Медработники Беларуси сняли видеобращение по поводу ситуации в стране. Ролик под названием “Врачи против насилия и обмана в Беларуси” размещен на YouTube-канале “Медицинские Работники”.

В съемках приняли участие 10 медиков.

“Мы не будем молчать и покрывать лживую статистику”, – сказала терапевт Анастасия Бондаренко.

“Если государство пытается решить проблему COVID-19, игнорируя ее, мы отказываемся участвовать в обмане”, – добавил врач-интерн Максим Невмержицкий.

Медики также выразили поддержку белорусским айтишникам и спортсменам, выступившим против насилия после выборов.

ВИДЕОВидео: Медицинские Работники / YouTube

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, в Беларуси по состоянию на 22 сентября официально зарегистрировано почти 76 тыс. случаев COVID-19, умерли 785 пациентов.