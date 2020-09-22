Галкин назвал своих детей от Пугачевой спиногрызами

22.09.2020, 11:50, Новости дня

Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео со своими детьми Лизой и Гарри, снятое во время завтрака.

“Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаем каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) – собираем – провожаем. Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут”, – написал он.

Галкин отметил, что видео снимала его жена, мать Лизы и Гарри, певица Алла Пугачева.

“Оператор – Аллуся”, – указал шоумен.

В ролике дети, играя, “нападают” на сидящего за столом отца.

“Меня съедают опасные зомби, вампиры!” – говорит Галкин.

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Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встае * м каждыи * день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) – собираем – провожаем * Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и жде * м, когда обратно приедут * Оператор – Аллуся #семеи * ныерадости #спиногрызы

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 21 Сен 2020 в 10:58 PDT

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

У пары двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.