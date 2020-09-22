Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии

22.09.2020, 11:48, Новости дня

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская договорилась о пакете помощи республике от Евросоюза (ЕС) «после демократических перемен», сообщила ее пресс-служба.

Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД ЕС, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли, сообщается в Telegram-канале экс-кандидата в президенты.

«Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявлял, что оппозиция рассчитывает получить от ЕС до 4 млрд долларов в случае смены власти в республике.

В понедельник Тихановская на встрече с главами МИД Евросоюза и членами Европарламента в Брюсселе призвала лидеров ЕС не финансировать белорусские власти. Она заявила, что протесты в Белоруссии могут продолжаться годами, если это будет необходимо.

Член президиума совета Ольга Ковалькова заявила, что Координационный совет белорусской оппозиции запросил у Евросоюза помощи для будущего «демократического правительства Белоруссии».

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал неприкрытым вмешательством во внутренние дела Белоруссии участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС.