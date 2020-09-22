 

Британцам рекомендовали работать из дома

22.09.2020, 10:48, Новости дня

Британские власти будут рекомендовать своим подданным работать из дома, если это позволяет их род деятельности, сообщил британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

«Будет перераспределение акцентов, и одним из аспектов станет тот факт, что если люди могут работать из дома, мы будем поощрять их это делать», – передает ТАСС слова министра.

Гоув также отметил, что для тех профессий, которые не могут быть переведены на удаленный режим работы, должны быть созданы рабочие места, которые сводили бы к минимуму риск заражения коронавирусом.

Напомним, 28 августа СМИ сообщили, что правительство Соединенного Королевства решило возвратить британцев на рабочие места с помощью кампании в СМИ из опасений, что удаленная работа сделает их более уязвимыми для увольнения, а городские центры превратятся в «города-призраки».



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