 

МЧС запретило мебельные магазины в жилых новостройках

22.09.2020, 10:48, Новости дня

Запрет на открытие магазинов по торговле мебелью на технических этажах жилых домов касается новостроек, следует из свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

«В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться как и прежде положениями ч. 4 ст. 4 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», – передает ТАСС текст документае. Таким образом, мебельные магазины, находившиеся ранее в жилых домах, продолжат работу.

Согласно своду правил, в жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятия торговли типа «Мебель» по ГОСТ № 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли».

«Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические», – говорится в документе.

Запрет не касается магазинов и дизайн-студий, которые оформляют заказы на мебель, но сами не хранят ее.



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