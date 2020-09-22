МЧС запретило мебельные магазины в жилых новостройках
22.09.2020, 10:48, Новости дня
Запрет на открытие магазинов по торговле мебелью на технических этажах жилых домов касается новостроек, следует из свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
«В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до момента утверждения новых нормативных требований пожарной безопасности, следует руководствоваться как и прежде положениями ч. 4 ст. 4 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», – передает ТАСС текст документае. Таким образом, мебельные магазины, находившиеся ранее в жилых домах, продолжат работу.
Согласно своду правил, в жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятия торговли типа «Мебель» по ГОСТ № 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли».
«Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические», – говорится в документе.
Запрет не касается магазинов и дизайн-студий, которые оформляют заказы на мебель, но сами не хранят ее.
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