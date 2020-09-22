ФБК попытался скрыть провал координатора штаба Навального на выборах в Костроме

22.09.2020, 10:46, Новости дня

Представитель ФБК Леонид Волков попытался скрыть провальные результаты координатора штаба Алексея Навального в Костроме Александра Зыкова на выборах депутатов городской думы Костромы.

Зыков участвовал в выборах по одномандатному округу №7, его выдвижение поддерживало «Умное голосование», сообщил «Фонд Бабла с коррупцией».

По итогам подсчета бюллетеней Зыков набрал всего 159 голосов граждан и занял итоговое четвертое место. При этом победивший в округе кандидат набрал в несколько раз больше голосов – 611.

Подводя результаты «Умного голосования» по итогам ЕДГ, Леонид Волков в видеоролике на канале «НавальныйLive» сообщил, что все координаторы штабов Навального, участвовавшие в выборах, заняли первые или вторые места в одномандатных округах.

В частности, было озвучено, что Зыков занял второе место. Волков не только приукрасил провальные результаты «Умного голосования» в Костроме, но и прямо соврал своим сторонникам в надежде, что ему просто в очередной раз поверят на слово, пишет «Фонд Бабла с коррупцией».

Вполне вероятно, что неутешительный результат Зыкова прямо обоснован его негативной репутацией в регионе, отмечает «Фонд Бабла с коррупцией». В частности, оппозиционер является злостным неплательщиком алиментов и отказывается ежемесячно выплачивать на содержание сына 6 тыс. рублей.

При этом суд на момент вынесения постановления Зыкову указывал, что ответчик не имел постоянного места работы, хотя было известно, что он был координатором штаба Навального и получал на этой должности зарплату. По состоянию на июнь прошлого года долг по алиментам составлял 111 тыс. рублей.