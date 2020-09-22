 

Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

22.09.2020, 7:51, Новости дня

Российский актер Дмитрий Жулин, известный по сериалу «Александровский сад», погиб в ДТП во Владимирской области, ему было 43 года.

По данным «Московского комсомольца», авария произошла утром 21 сентября в Гусь-Хрустальном районе области. Жулин был за рулем Renault Duster и нарушил ПДД, не уступив водителю маршрутного автобуса.

Актер стал единственной жертвой ДТП, еще один человек был госпитализирован.

Жулин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1999 году, с 1997 по 2005 годы работал в Малом театре. Актер известен благодаря ролям в сериалах «Александровский сад», «Александровский сад – 2», «Маршрут», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Оппозиция Черногории высказалась о членстве в НАТО

18.09 / Ученые обнаружили следы миграции древних людей из Африки

08.07 / Находящиеся под опекой дети утонули на Алтае

23.07 / Полиция Нью-Йорка ликвидировала протестный лагерь у мэрии

30.08 / Мэр Коломыи о росте заболеваемости COVID-19: Когда 500 молодцов гуляет свадьбу, с ними уже ничего нельзя сделать

08.07 / Xiaomi наладит выпуск «умных» дверей Xiaobai Wisdom Gate H1

01.09 / Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании, который осудил насилие во время мирных протестов

04.08 / CNBC предупредил Запад об «августовском сюрпризе» Путина

09.09 / Стали известны вероятные сроки визита Лукашенко в Москву

07.08 / В Италии вандала, отбившего пальцы ног у скульптуры, поймали благодаря мерам по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска