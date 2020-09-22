В Украине с начала 2020 года произошло 877 ДТП с участием полицейских

22.09.2020, 7:50, Новости дня

С января по август 2020 года в Украине произошло 877 ДТП, участниками которых стали сотрудники полиции. Об этом агентству УНН сообщили в Национальной полиции в ответ на запрос.

“За восемь месяцев текущего года с участием сотрудников полиции произошло 877 ДТП (в 2019 году – 842), по их вине – 241 (в 2019 году – 209). В результате дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине полицейских и сотрудников полиции, травмированы 10 правоохранителей (в 2019 году – 40), еще один погиб (в 2019 году – ни одного)”, – говорится в сообщении ведомства.

Нацполиция только летом 2020 года сообщала как минимум о двух смертях полицейских на дорогах. 4 июня в результате ДТП погиб старший сержант полиции Руслан Синьков, принимавший участие в задержании в Броварах участников перестрелки, случившейся 29 мая. 3 июля в районе села Голубовка Днепропетровской области жертвой аварии стал патрульный Дергачевского отделения полиции Харьковской области.