Россия и Беларусь на повестке дня США и ЕС

22.09.2020, 6:05, Новости дня

События в Беларуси и внешнеполитическое влияние на фоне меняющихся отношений США и Европы в эпоху формирования нового миропорядка обсудил ряд западных экспертов в понедельник, 21 сентября, в рамках онлайн-форума вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) о будущем трансатлантических отношений.

Старший советник по вопросам внешней политики Института Брукингса и бывший помощник Госсекретаря в администрации Барака Обамы Виктория Нуланд (Victoria Nuland, Brookings Institution) считает, что в отношении событий в Беларуси применение санкционных мер является недостаточной мерой, так как это не окажет значительного влияния на попавших под персональные санкции лица. При этом, добавляет она, США зачастую прибегают только к «карательным мерам», тогда как для достижения успеха необходимы более целостные меры по оказанию поддержки.

«Мы не видим, чтобы либеральный мир во главе с США и ЕС объединился вокруг выработки комплексного пакета мер по поддержке Беларуси, который был бы направлен на повторное проведение прозрачных выборов при участии международных наблюдателей или наблюдателей ОБСЕ, ­– считает Виктория Нуланд. – Мы могли бы легко выработать экономический пакет поддержки, который был бы наготове для послевыборного периода в Беларуси. Возможно, это не сработает, но мы и не даем им (народу Беларуси – ГА) такой перспективы».

Политический аналитик, эксперт в области международных отношений, председатель Центра либеральных стратегий в Софии, Болгария, Иван Крастев (Ivan Krastev, Center for Liberal Strategies) считает, что основная позиция Вашингтона в отношении Беларуси, которая подчеркивает, что события в стране не должны рассматриваться через геополитическую призму, является правильной.

«Вы не увидите европейских или американских флагов на протестах в Беларуси. Протестующие сильно опасаются того, что это будет воспринято как классическое геополитическое столкновение, – отмечает он. – Американская администрация, с этой точки зрения, прекрасно понимает, что попытки сделать это все геополитическим фактором могут нанести больше вреда, чем помощи».

Поэтому эксперт поддерживает актуальность аргумента администрации Белого дома к Кремлю, что поддержка Александра Лукашенко не является лучшим вариантом для последнего, так как может создать антироссийские настроения в Беларуси, которых сейчас нет.

Директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шаке (Kori Schake, AEI) считает, что нынешняя администрация США делает недостаточно шагов по привлечению внимания к происходящему в Беларуси, в том числе к тому, с какой угрозой со стороны белорусских властей сталкивается гражданское общество.

Также, диалог с Москвой должен быть усилен, а цена за вмешательство в дела Беларуси – поднята, считает Кори Шаке.

При этом, если администрация США не будет более активно и решительно действовать в отношении Беларуси, то это должна сделать часть американского гражданского общества, считает эксперт Американского института предпринимательства: «Нам всем нужно быть более активными, поощряя законодателей к значимым действиям, а также прибегать к этим действиям самим, как гражданскому обществу».

Профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama, Stanford University) подчеркивает, что в ситуации с Беларусью необходимо помнить о том, что для России поставлены на карту два существенных вопроса. Во-первых, геополитический баланс в Европе, а во-вторых – это сохранение режима самого Владимира Путина.

«Второй вопрос для него действительно экзистенциальный. Появление такой широкой антирежимной мобилизации по всей стране – которая возникла очень внезапно – это то, что может произойти и в России», – говорит Фрэнсис Фукуяма. Поэтому западная позиция, подчеркивающая, что ситуация в Беларуси не должна рассматриваться с геополитической точки зрения, является правильной, считает он.

Фукуяма также отмечает, что с точки зрения политический, экономической или технологической мощи Россия не представляет для Запада такой опасности, как, например, Китай. Однако, именно действия российского президента, который прибегает к рискованным действиям, кардинально это меняет. Российский лидер ввел вооруженные силы в Сирию, Венесуэлу и другие места, чего ни один советский лидер бы не сделал бы, говорит профессор. При этом российские действия агрессивны до такой степени, что становятся контрпродуктивными: «Зачем травить Навального? Это безумие. В результате он (Путин) подвергает опасности «Северный поток-2».

«Поэтому, я думаю, что в краткосрочной перспективе это создает большую угрозу, потому что он (Путин) просто готов идти на гораздо больший риск», ­­– добавляет профессор Стэнфордского университета.

При этом, отмечает Фрэнсис Фукуяма, агрессивная внешнеполитическая повестка дня России происходит на фоне снижения геополитического веса и международного лидерства США. Внутренняя политика, которая традиционно не влияла на американскую внешнюю политику, сегодня стала ключевым фактором в этом вопросе. Мир только приспосабливается к тому факту, что общество США глубоко поляризовано, в том числе касаемо роли США в мире, НАТО и отношений с Европой.

Отравление Алексея Навального еще больше ухудшило отношения России и Европы и практически разрушили немецко-российские отношения, говорит Иван Крастев. Поэтому он не исключает того, что Кремль продолжит свою агрессивную политику, в том числе на постсоветском пространстве или в странах Ближнего Востока. При этом эксперт выражает опасения, что страны Запада не смогут прибегнуть к достаточно сильному ответу, так как политика в отношении России стала и в США, и в Европе и внутриполитическим вопросом. Таким образом, Россия может использовать эту слабость Запада для продвижения своих внешнеполитических целей, считает эксперт.

Кори Шаке также отмечает, что Запад не предпринимает достаточно сильных шагов, чтобы противостоять вмешательству России во внутренние дела западных стран и внешнеполитической агрессии. Существенную роль в этом играет именно отход США от традиционного лидерства по сохранению имеющегося либерального миропорядка.