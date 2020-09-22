 

Трамп ввел санкции за поставки оружия Ирану

22.09.2020, 5:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп 21 сентября подписал указ о введении санкций против стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам Ирану вооружений. Соответствующие заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

“Моя администрация никогда не позволит Ирану иметь ядерное оружие, и мы не позволим Ирану подвергнуть опасности остальной мир новыми поставками баллистических ракет и обычных вооружений”, – говорится в заявлении.

По словам Трампа, указ восстанавливает санкции ООН в отношении Ирана и вводит новые санкции и экспортный контроль в отношении 27 организаций и лиц, которые поддерживают ядерное, ракетное и обычное вооружение Ирана.

Госдепартамент США сообщил, что новые санкции вводят, в частности, в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро (в заявлении он назван незаконным диктатором Венесуэлы). По информации ведомства, ограничительные меры связаны с проведением оружейных сделок с Ираном.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

19 сентября 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что американские власти восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана в связи с невыполнением им своих обязательств.

В министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Совбез ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Там говорят, что США хотят подчинить Совет Безопасности своей политике максимального давления на Иран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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