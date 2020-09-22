Путин наградил Боярского орденом

22.09.2020, 4:54, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича – артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», – говорится в указе, который опубликован на портале правовой информации.

Напомним, 26 декабря 2019 года Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем, отметив вклад народного артиста РФ в отечественный театр, эстраду и кинематограф.

Напомним также, 15 сентября Боярский пришел в поликлинику №39 Санкт-Петербурга, чтобы сделать прививку от гриппа, однако во время осмотра в кабинете врача потерял сознание.