 

Путин наградил Боярского орденом

22.09.2020, 4:54, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича – артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», – говорится в указе, который опубликован на портале правовой информации.

Напомним, 26 декабря 2019 года Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем, отметив вклад народного артиста РФ в отечественный театр, эстраду и кинематограф.

Напомним также, 15 сентября Боярский пришел в поликлинику №39 Санкт-Петербурга, чтобы сделать прививку от гриппа, однако во время осмотра в кабинете врача потерял сознание.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / 53 процента украинцев не доверяют президенту Зеленскому

24.06 / NTD – от лифтов с педалями до открывающихся масок и роботов — креативные решения в период пандемии

29.07 / США захотели сократить число китайских дипломатов

27.06 / Самолеты США провели разведку у берегов Крыма

03.07 / France 24 – «и закрыл вторично» — резкий рост случаев COVID-19 вынуждает американских губернаторов возвращать карантин

01.08 / “Кому-то выгодно запугивать тернопольчан”. Мэр выразил недовольство внесением города в “красную” зону

27.06 / США выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнением на западе Украины

20.08 / Рассекречены цены и параметры новых Citroen C4 и e-C4

10.07 / Лукашенко объявил себя «ярым сторонником» электромобилей

25.08 / Доказательства древнего разрушительного катаклизма были обнаружены в пещерах Лаоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска