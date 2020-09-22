В ближайшие часы на Землю упадет поломанный российский спутник

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22.09.2020, 3:35, Новости дня

Российский спутник наблюдения Земли “Монитор-Э” между 3.18 и 10.26 22 сентября войдет в плотные слои атмосферы над Индийским океаном и прекратит существование. Об этом со ссылкой на американский сайт space-track.org, отслеживающий более 46 тыс. космических объектов, сообщило “РИА Новости”.

Спутник, имевший стартовую массу 750 кг, запустили в августе 2005 года с космодрома Плесецк. На орбиту его вывели при помощи ракеты-носителя “Рокот”.

В процессе эксплуатации аппарата возникли серьезные технические проблемы, в 2011 году “Монитор-Э” прекратил работу.

В “Роскосмосе” спутник отнесли к разряду космического мусора. Представитель ведомства заявил “РИА Новости”, что вероятность падения на Землю возможных несгоревших фрагментов аппарата крайне мала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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