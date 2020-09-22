Суд в Неваде отклонил иск избирательного штаба Трампа о голосовании по почте

22.09.2020, 1:55, Новости дня

Федеральный судья в штате Невада отклонил иск кампании по переизбранию президента Дональда Трампа, о блокирвании отправки штатом бюллетеней по почте каждому зарегистрированному избирателю.

Постановление является последней победой демократов в колеблющихся штатах, в том числе в Мичигане и Пенсильвании, где суды в этом месяце постановили, что бюллетени, отправленные по почте, и поступившие в определенные периоды времени после дня выборов 3 ноября, должны по-прежнему учитываться при подсчете голосов.

Кампания Трампа утверждала, что закон Невады, который включает положения, обязывающие подсчитывать бюллетени, полученные в течение трех дней после 3 ноября, даже если на них нет почтового штемпеля, приведет к фальсификации выборов.

Эксперты отмечают, что фальсификация выборов в Соединенных Штатах чрезвычайно редка. Президент Трамп неоднократно делал бездоказательные заявления, что голосование по почте может привести к фальсификации результатов выборов.

В постановлении суда, датированном пятницей, но опубликованном в понедельник, окружной судья Джеймс Махан отклонил иск, заявив, что избирательный штаб Трампа не представляет избирателей Невады и не имеет законных оснований для подачи жалобы, которую он назвал «недопустимо обобщенной».

«Истцы не описывают, как их избирателям будет нанесен вред из-за разбавления голосов, в отличие от других избирателей», – написал Махан в разъяснительной части. «Мало того, что истцы не заявили о существенном риске мошенничества на выборах, в штате Невада есть свои собственные механизмы для предотвращения фальсификаций», – написал он, добавив, что предполагаемый вред носил «спекулятивный характер».

Кампания Трампа не сразу ответила на запрос о комментарии.

Юрист Марк Элиас, специализирующийся на избирательном праве и работавший с предвыборной кампанией Байдена, заявил в Твиттере, что это решение стало «большой победой» для демократов.

Невада входит в число восьми штатов, которые планируют отправить бюллетень каждому избирателю по почте. Избирательные органы в большинстве штатов поощряют голосование на дому из-за коронавируса.

В понедельник федеральный судья в другом штате – Висконсине – продлил срок почтового штемпеля на высланном избирательном бюллетене до 9 ноября.