Российский историк Соловей начал политическую карьеру

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22.09.2020, 1:25, Новости дня

Российский политический аналитик и историк Валерий Соловей 21 сентября в эфире радиостанции “Эхо Москвы” объявил о начале политической карьеры.

“Я давно потихонечку двигался в этом направлении, но сейчас решил сменить профиль деятельности, исходя из того, что России в ближайшее время потребуется именно занятие политикой. Я уверен, что судьба страны будет решаться в ближайшие полтора года, и надо быть там, где она будет решаться: это политическая область”, – заявил он.

О создании партии речи не идет, поскольку зарегистрировать ее в России невозможно, признал политаналитик.

Он также выступил за создание оппозиционной “широкой гражданской коалиции”.

“Надеюсь, она будет создана при моем участии. Базовая задача – демонтаж существующего режима. Коалиция должна включать представителей всех частей идеологического спектра, а дальше на первых учредительных выборах фрагменты этой коалиции разойдутся по своим партийным политическим “квартирам”. Лично мне ближе идеи правого либерализма”, – отметил Соловей.

60-летний Соловей – российский историк, политический аналитик, публицист. До 2019 года заведовал кафедрой общественных связей МГИМО, но был уволен, как он утверждал – по политическим причинам.

19 сентября 2020 года его задержали в Москве полицейские после акции “День перемен”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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