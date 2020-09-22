Математики из США нашли новые доказательства теории струн

22.09.2020, 0:31, Новости дня

Теория струн, пытающаяся объяснить, как устроен окружающий мир, имеет много приверженцев в научной среде. Однако она же вызывает еще много споров, так как у данной теории есть и немало критиков.

Математики из американского института в штате Юта заявили, что нашли новое подтверждение правдивости данной концепции после того, как провели исследование двумерных КЗ-поверхностей.

В частности, ученые сообщают, что смогли лучше понять взаимосвязь струн в разрезе пространства и времени. Кроме того, удалось найти объяснение такому явлению как расслоение на различные сегменты. Разумеется, науке еще далеко до полного понимания мироустройства. Однако недавно американские ученые сделали очередной шаг в этом направлении, говорят специалисты.