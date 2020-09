Российских олигархов подозревают в отмывании денег и обходе западных санкций

21.09.2020, 23:45, Новости дня

В список подозрительных сделок, выявленных в результате утечки документов из бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), в числе прочих попали российские олигархи и лица из окружения президента РФ Владимира Путина, сообщают СМИ. При этом некоторые из фигурантов скандала таким образом обходили западные санкции.

Под подозрение в отмывании денег и коррупции, в частности, попали Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Аркадий Ротенберг, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, внештатный советник Кремля и зять Ельцина Валентин Юмашев, руководство одной из крупнейших госкорпораций «Ростех» и другие российские олигархи.

По данным западных медиа, наиболее часто в документах фигурируют пять крупных по мировым стандартам банков: HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon.

Как сообщает Би-би-си, Аркадий Ротенберг мог использовать британский банк Barclays для ухода от американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма. Западным банкам запрещено вести с ним какую-либо деятельность.

По словам исполнительного директор Института международных финансов Тима Адамса, цитируемого агентством Рейтер, последствия финансовых преступлений ощущаются не только в финансовом секторе, но и «представляют угрозу для общества в целом».

Сергей Жаворонков: «российские власти не заинтересованы в расследовании подобных скандалов»

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков считает, что новые разоблачения могут обернуться серьезными издержками для замешанных в скандале банков, но никакими существенными последствиями не грозят причастным к этому российским лицам и компаниям – по крайней мере, в зоне, относящейся к юридической компетенции РФ. «Известно, что в прошлом за операции, нарушающие американское законодательство, многие банки, в частности Deutsche Bank, платили очень крупные штрафы, – напомнил он. – Это было связано как с антииранскими санкциями, так и с санкциями в отношении России. Конечно, для банков это неприятная история, и, предположительно, значительно уменьшит их желание и дальше связываться с сомнительными личностями».

В меньшей степени американское, и в большей степени европейское санкционное законодательство содержит значительные дыры, констатирует Сергей Жаворонков. По его мнению, это позволяет попавшим в «черные списки» фигурантам переписывать активы на многочисленных родственников и использовать другие схемы.

«Похожую картину мы и раньше наблюдали в случаях с Ротенбергами, Чайкой (экс-генпрокуром РФ) и другими известными персонажами, – добавил он. – В этом смысле здесь наиболее последовательным решением было бы, наверное, пополнение санкционных списков ближайшими родственниками попавших под санкции, с одной стороны, а с другой – по возможности, унификация санкционных шорт-листов между европейскими странами и США и, как следствие, большая согласованность в действиях западных государств».

Напомним, один из предыдущих крупных скандалов в сфере, связанной с отмыванием средств, в рамках расследования, получившего название «Панамское досье», так и не привел в России к возбуждению уголовных дел.

Научного сотрудника Института Гайдара это ничуть не удивляет. По его словам, российские власти по сути стали организаторами криминальных схем по вывозу капитала за рубеж: «Ясно, что они нисколько не заинтересованы в расследовании подобных скандалов, а наоборот. Есть немало подтверждающих это примеров. Так, группа российских граждан во главе с неким Геннадием Петровым, которых в Испании обвиняли в отмывании денег, была испанским правосудием временно отпущена в Россию по каким-то семейным обстоятельствам. На том дело и кончилось. Обратно их не выдали, у себя никаких уголовных дел не завели. Также не возбуждено ни одного уголовного дела по результатам многолетних расследований Алексея Навального».

Российские власти при обсуждении подобной проблемы надо просто вынести за скобки и не тратить время на пустые дискуссии с ними, уверен Сергей Жаворонков. То, что они будут либо мешать расследованию, либо под любыми предлогами тормозить процесс, сомнению не подлежит, резюмировал он.

Андрей Нечаев: «Главными жертвой станут именно банки»

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев полагает, что российские бизнесмены после обнародования фактов о подозрительных транзакциях потеряли возможность пользоваться наработанными непрозрачными схемами. На его взгляд, им придется искать какие-то другие варианты, если подобные операции по-прежнему останутся для них актуальными.

«Впрочем, не знаю всех нюансов, читал только то, что было в прессе, – признался, он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Поэтому, насколько эти транзакции не соответствуют принципам международной «фетвы», и содержали ли они признаки отмывания средств, судить сложно. Насколько я понимаю, расследование еще не окончено, и окончательных выводов нет даже у (американской) финразведки. Во всяком случае, нам о них ничего неизвестно».

Как представляется Андрею Нечаеву, главная претензия к фигурантам скандала состоит в том, что Ротенберг и некоторые другие попавшие в поле зрения общественности лица осуществляли транзакции в обход санкций. «При этом сам по себе вывоз капитала из России, если он находится в рамках нормативных документов ЦБ, не запрещен, –уточнил он. – В части же «Панамского досье» вопрос в первую очередь возникал о происхождении денег, т. е. не является ли оно криминальным. Особенно тогда, когда это касалось денег, прямо или косвенно принадлежащих чиновникам. Но поскольку в данном случае речь идет о бизнесменах, то вряд ли им можно приписать какие-то коррупционные составляющие».

Поэтому аналоги с «Панамским досье» могут возникнуть довольно условные, полагает экс-министр экономики России.

«Что касается (европейских) банков, то тут возможны достаточно суровые санкции и штрафы. Так, Deutsche Bank ранее уже заплатил в американскую казну гигантские штрафы. Теперь все зависит от состояния того или иного конкретного банка, насколько для него эти меры будут болезненными и не приведут ли они к его банкротству. Думаю, что главными жертвами станут именно банки», – заключил Андрей Нечаев.