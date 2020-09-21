Помпео: Вашингтон отреагирует на отравление Навального, как только будут известны все факты

21.09.2020, 23:45, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал позицию Вашингтона по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального в интервью немецкому телеканалу Bild.

По словам Помпео, «Соединенные Штаты ясно дали понять, что использование химического оружия таким образом недопустимо».

«Мы четко заявили о наших ожиданиях, что Россия позволит провести расследование, которое в конечном итоге позволит нам определить, как произошло отравление господина Навального», – сказал госсекретарь, отметив, что необходимо дождаться результатов проверки ОЗХО, которые должны поступить на этой неделе или на следующей.

Госсекретарь также напомнил, что Вашингтон жестко отреагировал на применение химического оружия при покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. «Нет причин ожидать, что, когда станут известны все факты, Соединенные Штаты не отреагируют должным образом», – сказал Помпео.

Он также добавил, что США недвусмысленно обозначили свою позицию и в отношении проекта «Северный поток – 2».

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток – 2» дает финансовую подпитку России, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от поступающего из России газа, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих в Германии, – сказал Помпео. – Поэтому мы надеемся, что газопровод «Северный поток – 2» не будет достроен. Мы работаем над созданием коалиции, которая предотвратит это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такой же позиции, будь то из-за случившегося с господином Навальным или из-за реальных последствий для безопасности, которые влечет за собой зависимость от российского газа».

В интервью Помпео также затронул вопрос о новых санкциях в отношении Ирана, подчеркнув, что Вашингтон хочет пресечь финансирование «этого режима, который вот уже 40 лет сеет террор и подвергает риску европейцев». Госсекретарь выразил уверенность, что граждане Германии осознают этот риск и что германские компании будут соблюдать санкционный режим.