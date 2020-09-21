Белорусские военные пообещали обеспечить безопасность государства

21.09.2020, 23:25, Новости дня

Вооруженные силы РФ и Белоруссии продолжат обеспечивать безопасность государств и готовы реагировать на поступающие угрозы, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1», комментируя ход совместных учений «Славянское братство».

«С уверенностью могу сказать, что мы готовы реагировать на любые угрозы, обеспечивали и будем обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, который хочет жить и мирно трудиться во благо своей страны», – приводит слова министра обороны Белоруссии ТАСС.

Ранее в понедельник в Белоруссию прибыл командующий ВДВ России.

В воскресенье военнослужащие из состава тактической группы ВДВ РФ и Сил специальных операций Белоруссии десантировались с высоты 600 метров в рамках совместных учений «Славянское братство-2020».

Учения, на которых отрабатываются совместные контртеррористические действия, стартовали 14 сентября на полигоне «Брестский» в Белоруссии. От российской стороны в учениях участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Первый этап маневров завершится 25 сентября.

Напомним, в прошлый четверг президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей и усилит ее с Украиной. Он призвал народы этих страны «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне». После этого белорусские пограничники приступили к усиленной охране госграницы.