Зеленский подписал закон о повышении надбавок для лиц с инвалидностью с детства

21.09.2020, 23:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября подписал закон, согласно которому с 1 января 2021 года увеличатся надбавки на уход для людей с инвалидностью с детства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки, сообщается в релизе.

В частности, предполагается, что надбавка увеличится следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц утративших трудоспособность(с 1450 грн до 2901 грн), а с января 2022-го – до 200% (3868 грн);

лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100% (с 967 грн до 1934).

Одиноким лицам с инвалидностью с детства I и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе – с 15% до 75% (с 309 грн до 1451 грн).

С 2021 года законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет устанавливается в размере 150% прожиточного минимума (3284 грн), а с 2022 года вырастет до 200% (около 4378 грн).

Надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет также с 2021 года вырастет до 150% (3284 грн), а с 2022 года – 200% (около 4378 грн).