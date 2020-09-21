 

Мадуро – российская вакцина поможет Венесуэле достичь «эффективного контроля» над пандемией

21.09.2020, 23:00, Новости дня

Президент Николас Мадуро выразил надежду на то, что Венесуэла сможет контролировать коронавирус в стране уже к концу 2020 года, учитывая сглаживание кривой распространения COVID-19, пишет El Periódico. Кроме того, ожидается, что уже в ближайшие месяцы Венесуэла примет участие в испытаниях российской вакцины «Спутник V».


Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал весьма оптимистичный прогноз относительно ситуации с распространением коронавируса в его стране. Глава государства предположил, что добиться «эффективного контроля» над пандемией Венесуэле удастся уже в период с октября по декабрь, пишет El Periódico.

Для этого, как в воскресенье отметил Мадуро, уже в сентябре необходимо достичь «ситуации контроля, благоприятного баланса», к чему активно стремятся в стране. При этом, по словам президента, несколько недель назад в Венесуэле началась новая фаза пандемии, при которой «число выписываемых из больницы совпадает с числом ежедневных случаев заражения».

В связи с этим Мадуро выразил надежду на то, что в стране удастся «сократить число ежедневных случаев путём профилактики и защиты семьи», для того чтобы «ещё немного увеличить число выписывающихся из больниц» и добиться поставленной на сентябрь цели.

В свою очередь, министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо пояснил, что за последние четыре недели кривая распространения вируса сгладилась и страна вышла на плато по коронавирусу.

«Началось медленное, но реальное снижение случаев заражения, однако в ряде штатов отмечается рост заболеваемости», — приводит издание слова Альварадо.

При этом министр подтвердил, что Венесуэла заключила соглашение с Россией и «не исключено, что в ближайшие месяцы» страна примет участие в третьей фазе испытаний разработанной там вакцины «Спутник V».

Сам Мадуро, комментируя подобное сотрудничество с Россией, указал на «профессиональный, научный и серьёзный» подход Венесуэлы к работе, подчеркнув, что «твёрдо верит» в появление вакцины.

Президент также заявил, что за последние сутки в Венесуэле было подтверждено 707 случаев коронавируса, 95 из которых были «импортированы» венесуэльскими мигрантами, вернувшимися из Колумбии. Таким образом, как напоминает El Periódico, число зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса в стране составило 66 656, при этом от COVID-19 погибли 547 человек.



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