Евросоюз решил не отзывать послов из Минска

21.09.2020, 19:08, Новости дня

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии, но понимает «реальное положение дел» и не будет отзывать послов из республики.

«Не признавать демократическую легитимность не означает не признавать реальное положение дел. А реальность такова, что и Лукашенко, и [президент Венесуэлы Николас] Мадуро контролируют правительство, администрацию и территорию», – передает РИА «Новости» слова Борреля.

По словам Борреля, ЕС не сотрудничает одинаково с теми, кто был избран демократично, и с теми, кто нет.

«Это не означает, что мы будем отзывать послов, нет», – сказал он.

Главный дипломат ЕС добавил, что по поводу персональных санкций в адрес Лукашенко окончательное решение еще не принято.

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.

Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».

Белоруссия пригрозила «радикальным» ответом действия ЕС.