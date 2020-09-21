Эрдоган потребовал реформировать Совбез ООН

21.09.2020, 18:48, Новости дня

Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более 7 млрд человек зависела от решений, принимаемых пятью странами, считает президент Турции Тайип Эрдоган.

«Несмотря на выдвигаемые идеалы, система ООН не может быть эффективной ни в предотвращении конфликтов, ни в прекращении конфликтов, которые уже начались», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю 75-летия организации. Выступления представителей государств проходят в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии.

«Мы теперь все видим, что мы не можем преодолеть сегодняшние испытания с помощью структур, сформированных в соответствии с потребностями прошлого века. Структура Совета Безопасности, которая оставляет судьбу более 7 млрд человек на милость пяти стран, не так устойчива и справедлива», – полагает турецкий лидер.

По мнению Эрдогана, «необходимо сначала реформировать Совет Безопасности, чтобы вновь активировать систему ООН».

Президент Турции заявлял о подобной необходимости на предыдущих заседаниях ГА ООН.