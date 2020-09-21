 

Эрдоган потребовал реформировать Совбез ООН

21.09.2020, 18:48, Новости дня

Совет Безопасности ООН нуждается в реформе, поскольку нельзя, чтобы судьба более 7 млрд человек зависела от решений, принимаемых пятью странами, считает президент Турции Тайип Эрдоган.

«Несмотря на выдвигаемые идеалы, система ООН не может быть эффективной ни в предотвращении конфликтов, ни в прекращении конфликтов, которые уже начались», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по случаю 75-летия организации. Выступления представителей государств проходят в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии.

«Мы теперь все видим, что мы не можем преодолеть сегодняшние испытания с помощью структур, сформированных в соответствии с потребностями прошлого века. Структура Совета Безопасности, которая оставляет судьбу более 7 млрд человек на милость пяти стран, не так устойчива и справедлива», – полагает турецкий лидер.

По мнению Эрдогана, «необходимо сначала реформировать Совет Безопасности, чтобы вновь активировать систему ООН».

Президент Турции заявлял о подобной необходимости на предыдущих заседаниях ГА ООН.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Путин обсудил с СБ РФ подготовку к визиту Лукашенко

25.06 / Мишустин назвал сумму на дополнительные выплаты для детей

26.06 / Апфельбаум признали виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

25.06 / Подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ отдали под суд в Подмосковье

18.09 / Пираты пригрозили убить российских моряков из Крыма

10.09 / Подозреваемого в убийстве «короля торговых палаток» задержали в Москве

08.07 / Компания Xiaomi представила умный матрас

17.09 / Священник сорвался с обрыва в Крыму

04.07 / В РФ могут увеличить разрешенную скорость на некоторых автодорогах

09.09 / На избирательные участки во время местных выборов пойдут 59% украинцев – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска