Площадки для игры в го появятся в музее-заповеднике «Владивостокская крепость»

21.09.2020, 16:48, Новости дня

Федерация го Приморского края и музей-заповедник «Владивостокская крепость» подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о размещении площадок для игры в го на объектах музея-крепости, сообщила пресс-служба Чемпионата мира по го-2020.

Увеличение числа посещений учреждений культуры входит в задачи нацпроекта «Культура».

Го – стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Название «го» в переводе с японского означает «окружать камнями». С 3 по 7 июня 2021 года во Владивостоке состоится 41-й Чемпионат мира по го. Впервые за всю историю стратегической игры соревнования пройдут за пределами Китая, Кореи и Японии, передает ТАСС.

«Мы сегодня договорились, что будем работать вместе на совместных культурных площадках, на мероприятиях музея и попробуем войти в общественные пространства «Владивостокской крепости», а их в общей сложности более 120 штук. Наши игровые доски, при тщательном согласовании мельчайших деталей (…) будут расположены непосредственно на этих площадках, а мы будем проводить мастер-классы для горожан и гостей. Я уверен, что уже сейчас музей является важной точкой для посещения туристов, которые прибывают из юго-восточной Азии, а если они еще будут видеть в инфраструктуре еще и свою самую знаменитую интеллектуальную игру, для всех это будет большим комплементом со стороны России», – отметил руководитель региональной федерации го Сергей Соловьев, слова которого приводят в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве предполагает, что организации будут тесно взаимодействовать и проводить совместные мероприятия, направленные на продвижение игры, а также презентации Приморского края.

Исторический памятник Владивостокской крепости, возведенной на территории города в 1899-1914 годах, состоит из 124 объектов, включающих более 500 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. К началу русско-японской войны в 1904 году она включала три форта, девять полевых укреплений, 20 сухопутных батарей и 23 береговых батареи. После окончания войны и потери Порт-Артура Владивосток оказался единственным укрепленным городом и военно-морской базой российского флота в регионе. Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» создан в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина.