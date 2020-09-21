Samsung пытается опередить Snapdragon 875

21.09.2020, 16:15, Новости дня

Не исключено, что у процессоров Snapdragon 875 вскоре появятся конкуренты, которые обгонят их по скорости. В сети появилась инсайдерская информация об изысканиях, которые проводят специалисты корейской компании Samsung.

Речь идет о создании новой платформы Exynos 1000, которая, судя по всему, уже прошла тестирования. По этому поводу у экспертов возникает два вопроса. Во-первых, насколько новая система близка к состоянию готовности? Во-вторых, правда ли то, что платформа с новым процессором окажется самой быстрой в мире?

Судя по имеющимся данным, Qualcomm Snapdragon 875 уже отстает от Samsung Exynos 1000. Однако специалисты сравнивали опытные образцы, а не коммерческую модель, которая может выйти на рынок. Поэтому все же придется ожидать более точных сообщений.