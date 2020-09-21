 

Microsoft признает наличие проблем в свежих обновлениях Windows 10

21.09.2020, 16:15, Новости дня

Уже никого не удивил тот факт, что очередной апдейт для операционной системы Windows 10 вышел с очередной порцией проблем. Компания Microsoft уже признала их наличие и пообещала в ближайшее время внести исправления.

В данном случае у многих пользователей во время установки обновлений возникала ошибка, не позволяющая двигаться дальше. Как пояснили специалисты, речь идет у так называемой ошибке совместимости, при которой протокол HTTP блокирует доступ к сети Интернет и не позволяет закачать все необходимые для апдейта файлы.

Скорее всего, исправление выйдет уже со следующим обновлением операционки. Разработчик хоть и признает наличие недостатка в ПО, но все же не считает его критическим.



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