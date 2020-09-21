Япония завершила испытания препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

21.09.2020, 15:48, Новости дня

Японская корпорация Fujifilm Holdings закончила клинические испытания разработанного ею препарата от гриппа «Фавипиравир», который планируется использовать при лечении болезни, вызываемой новым коронавирусом.

«Фавипиравир» может стать третьим по счету лекарством в Японии, одобренным для лечения коронавируса, передает ТАСС.

При этом в июле сообщалось, что клинические испытания продемонстрировали отсутствие у препарата эффективности при лечении коронавирусной инфекции: не было видимой разницы в результатах лечения коронавируса у тех пациентов, кто принимал «Фавипиравир», и тех, кто его не использовал.

Известно, что «Фавипиравир» эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.

Напомним, в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

Розничная цена препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Коронавир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир») спрогнозирована на уровне от 11 тыс. 550 рублей за упаковку.