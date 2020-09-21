 

Япония завершила испытания препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

21.09.2020, 15:48, Новости дня

Японская корпорация Fujifilm Holdings закончила клинические испытания разработанного ею препарата от гриппа «Фавипиравир», который планируется использовать при лечении болезни, вызываемой новым коронавирусом.

«Фавипиравир» может стать третьим по счету лекарством в Японии, одобренным для лечения коронавируса, передает ТАСС.

При этом в июле сообщалось, что клинические испытания продемонстрировали отсутствие у препарата эффективности при лечении коронавирусной инфекции: не было видимой разницы в результатах лечения коронавируса у тех пациентов, кто принимал «Фавипиравир», и тех, кто его не использовал.

Известно, что «Фавипиравир» эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.

Напомним, в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

Розничная цена препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «Коронавир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир») спрогнозирована на уровне от 11 тыс. 550 рублей за упаковку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Число заявок на пособие по безработице в США вновь превысило миллион

25.07 / Похищенного под Ростовом новорожденного нашли в Калмыкии

13.07 / Мнения: Медиастарцы как продукт времени и пиара

24.07 / Турция решила провести реставрацию собора Святой Софии

14.09 / Политика: Почему Германия не передает РФ материалы по делу Навального

27.07 / Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

13.07 / Трамп: я ценю мнение доктора Фаучи, но не всегда с ним согласен

04.07 / Во Львове больницы заполнились на 95% – мэрия

29.08 / Истребители НАТО сопроводили десять Ту-142 при полете в дальней морской зоне

03.07 / В Беларуси в преддверии выборов арестовали журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска