СМИ: досье Минфина США показало, как банки переводили подозрительные средства

21.09.2020, 15:35, Новости дня

Несколько банков мирового масштаба на протяжении почти 20 лет переводили крупные суммы предположительно незаконных средств, несмотря на сигналы о подозрениях по поводу происхождения этих денег. Об этом сообщили в воскресенье издание BuzzFeed и другие медиа, ссылаясь на конфиденциальные документы, представляемые банками правительству США.

Сообщения в СМИ основаны на утечке отчетов о подозрительной деятельности, которые банки и другие финансовые фирмы предоставляют подразделению министерства финансов США, занимающемуся борьбой с финансовыми преступлениями – FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Более 2100 таких отчетов были получены изданием BuzzFeed, которое затем передало их Международному консорциуму журналистов-расследователей (МКЖР) и другим медиа-организациям.

МКЖР сообщил, что файлы содержали информацию о трансакциях на общую сумму более 2 триллионов долларов, проведенных в период с 1999 по 2017 год, которые были помечены надзорными отделами финансовых институтов как подозрительные. Сами по себе отчеты не обязательно являются доказательством правонарушения, и МКЖР указал, что просочившиеся документы представляют собой крошечную долю отчетов, переданных в FinCEN.

Как сообщил консорциум, чаще всего в документах фигурируют пять глобальных банков: HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon.

Отчеты о подозрительной деятельности дают важную информацию для использования в глобальных усилиях по пресечению отмывания денег и других преступлений. Воскресные сообщения в СМИ обрисовали картину системы, которая одновременно испытывает нехватку ресурсов и перегружена, что позволяет огромным объемам незаконных средств перемещаться через банковскую систему.

У банка есть 60 дней, чтобы передать отчет о подозрительной деятельности после первого обнаружения подозрительной трансакции, согласно Управлению контролера денежного обращения при министерстве финансов. В сообщении МКЖР говорится, что в некоторых случаях банки не сообщали о подозрительных операциях в течение нескольких лет после их проведения.

Отчеты о подозрительной деятельности также показали, что банки зачастую переводили средства для компаний, зарегистрированных в таких популярных офшорных зонах, как Британские Виргинские острова, не зная конечного владельца счета, говорится в сообщении.

Некоторым трансакциям в сообщении уделено особое внимание. Среди них перевод средств банком JPMorgan, предназначенных потенциально коррумпированным лицам и компаниям в Венесуэле, Украине и Малайзии; деньги от финансовой пирамиды, прошедшие через HSBC; и деньги, связанные с украинским миллиардером, проведенные Deutsche Bank.

«Надеюсь, что эти выводы побудят политиков принять срочные меры для проведения необходимых реформ, – заявил исполнительный директор Института международных финансов Тим Адамс. – Как отмечалось в сегодняшних публикациях, последствия финансовых преступлений ощущаются не только в финансовом секторе. Они представляют угрозу для общества в целом».

В заявлении для Reuters HSBC отметил, что «вся информация, предоставленная МКЖР, носит неактуальный характер». Банк сообщил, что в 2012 году «HSBC приступил к многолетней работе по пересмотру своих возможностей по борьбе с финансовыми преступлениями в более чем 60 юрисдикциях».

Компания Standard Chartered в заявлении для Reuters отметила: «Мы очень серьезно относимся к своей ответственности по борьбе с финансовыми преступлениями и инвестировали значительные средства в наши программы по соблюдению нормативных требований».

BNY Mellon заявил Reuters, что он не может комментировать конкретные отчеты о подозрительной деятельности. «Мы полностью соблюдаем все действующие законы и нормативные акты и помогаем властям в важной работе, которую они выполняют», – заявил банк.

JPMorgan не ответил на просьбу о комментарии, но в заявлении для BuzzFeed указал, что «тысячи работников» банка оказывают помощь правоохранительным органам и органам национальной безопасности, и на эту работу выделяются «сотни миллионов долларов».

В заявлении Deutsche Bank говорится, что МКЖР «сообщил о ряде утративших актуальность вопросов». «Мы выделили значительные ресурсы на усиление контроля и уделяем очень большое внимание выполнению своих обязанностей и обязательств», – заявил банк.

В заявлении FinCEN, размещенном на его сайте 1 сентября, говорилось, что подразделению Минфина США известно, что различные СМИ намерены опубликовать серию статей, основанных на незаконно раскрытых отчетах и других документах, отметив, что «несанкционированное раскрытие отчетов о подозрительной деятельности является преступлением, которое может негативно отразиться на национальной безопасности США».

Представители министерства финансов в воскресенье не ответили на письмо с просьбой о комментарии.